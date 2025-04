A Barza l’incontro con un incontro con Stefano Scapitta, avventuriero a pedali

Torna Pedalarcultura, l’iniziativa per scoprire il territorio del Medio e Basso Verbano a cura della Bottega del Romeo: giovedì 10 aprile l’appuntamento è a Barza (frazione di Ispra) nella sala conferenze della Casa don Guanella.

“Alle 20,45 vi proponiamo un incontro con Stefano Scapitta, vero e proprio avventuriero a pedali. Vi proponiamo una serata per confrontarsi sulla filosofia del viaggiare in bici e sulle scelte tecniche e pratiche per vivere al meglio un’esperienza cicloturistica anche in località lontane. Progettare un viaggio in bici è già una bella esperienza!”

Ingresso gratuito.