Doppio incontro letterario alla libreria Mondadori di Arona

Sabato 8 giugno, giornata di eventi letterari alla libreria Mondadori di Arona (corso Cavour 23).

Si inizia alle 10:30 con il firmacopie di Paolo Roversi, autore di Una morte onorevole per Mondadori. L’autore sarà presente in libreria per un paio d’ore per incontrare i lettori, scambiare quattro chiacchiere e autografare le copie dei suoi libri.

Si prosegue poi alle 16:00 con la presentazione di Hijra dell’autore Saif ur Rehman Raja (per Fandango Libri): una chiacchierata sul suo libro tratto dalla sua esperienza personale e a seguire momento firmacopie.

Per la presentazione consigliata la prenotazione al 032246367.