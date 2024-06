Due medaglie per il Vharese alle finali nazionali di bocce

NOTIZIARIO UISP del 26 giugno

BOCCE DISABILI – Vharese, un argento e un bronzo che valgono oro

.

Convinti delle proprie capacità e dei propri mezzi, i cinque alfieri delle bocce del Vharese – asd affiliata alla Uisp – sono scesi in campo a Roma per le finali del Campionato Italiano Società Promozionale (B e C) pronti a tutto pur di andare il più lontano possibile. Sono stati incontri dove la concentrazione doveva superare

l’adrenalina e la tensione. Emozioni che, in questo tipo di competizione, salgono alle stelle. E’ stato importante il gran lavoro psicologico fatto dal Mister Thierry Bossi.

Anche negli incontri a coppie, per ottenere il massimo possibile, era importante l’affinità. La preparazione tecnica, il lavoro psicologico, e la capacità di stare insieme ha portato i nostri a giocarsi in tutto e per tutto la finale assoluta. Purtroppo la vittoria è andata agli avversari ma in questi casi non serve andare a ricercare quale errore ha determinato questo risultato. Andrea Delogu, Marta Sapia, Luca Pozzo, Mariagrazia Scapin e Stefania Capece hanno conquistato uno splendido argento, che vale oro. Non è il caso di sottolineare i risultati individuali, perché il titolo va alla Società, ma hanno vinto tutti, perché è il Vharese che ha vinto!

Quasi contemporaneamente, Fabio e Antonio Tenconi, Fabio Cattaneo, Emanuela Napoli, Joseph Guzzi e Federico Musazzi erano impegnati per le categorie Elite (A – C21). La stessa regola del non citare chi ha vinto o perso vale anche per loro. Va detto che hanno incontrato le migliori Società di categoria conquistando un meritatissimo 3° posto.

Un grande applauso vogliamo riservarlo non solo a Thierry ma anche a Paolino e Umberto che se lo meritano tutto. A questi meravigliosi atleti va la nostra standing ovation: COMPLIMENTI RAGAZZI & FORZA VHARESE!!!

BASKET UISP – Sette squadre alle finali nazionali

Ben sette squadre di pallacanestro Uisp di diverse categorie sono partite da Varese per partecipare alle finali nazionali del torneo nazionale di pallacanestro, che si sono svolte a Rimini, dal 13 al 16 giugno. Sui campi, in un clima di amicizia e allegria, si sono sfidate 102 squadre provenienti da tutta Italia, di categorie senior e under, maschili e femminili. Varese non ha portato a casa titoli, ma l’esperienza è stata molto

formativa e coinvolgente. I partecipanti si sono detti molto felici, non solo per il gioco sui campi, ma anche per la possibilità di stare insieme, tra basket e bagni al mare.

E, con la sabbia ancora tra le dita dei piedi, è partito il conto alla rovescia verso le iscrizioni al campionato Uisp di Varese, che si apriranno dal 20 di agosto. Sono già arrivate richieste di partecipazione da parte di nuove squadre: la prospettiva del

campionato è quella di crescere ancora.

VELA UISP – Il club velico Velagranda ti aspetta

Anche se l’estate non è ancora entrata nel vivo, Velagranda, affiliata a Uisp, ti aspetta. La sede si trova a Varese, in via Giovanni Amendola 11, ed è aperta ogni martedì, dalle 21 in poi. Un’occasione per conoscere una realtà sul territorio che, grazie alla barca sociale e quelle degli armatori, tra Luino ed Angera, consente a chiunque di provare lo sport della vela.