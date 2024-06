Dumenza paese di sentieri e cultura: Corrado Moro vuole portare a termine i progetti in cantiere

Classe 1954, coniugato – un figlio e nonno di Ludovica, 4 anni – laureato in Architettura, Corrado Moro è stato sindaco del Comune di Dumenza dal 2004 al 2014 e dal 2019 al 2024 (Sindaco uscente) e Vicesindaco dal 2014 al 2019 e si ripresenta alla guida del paese sui monti del Luinese con la lista “Dumenza 2024/2029“. Moro è stato dipendente Regione Lombardia dal 1979 al 1991 e successivamente IACP Varese; poi dirigente ALER Varese-Como-Monza Brianza- Busto Arsizio sino al 2019.

Le motivazioni della candidatura e in che modo ha scelto la squadra

«L’obiettivo è di concludere alcuni progetti iniziati e non portati a termine con particolare riferimento a: variante al PGT; completamento struttura fissa al Centro Sportivo Ricreativo Carà; formazione nuovi parcheggi al servizio dei centri storici; allargamenti della Strada Provinciale n. 6 Luino – Agra – Curiglia in alcuni punti pericolosi per la viabilità; concludere le iniziative avviate e non portate a termine.

La squadra è stata scelta tenendo conto della capacità/formazione professionale/preparazione dei singoli candidati, avendo cura di rappresentare le varie fasce di età della popolazione, le varie frazioni del comune, il genere, ma soprattutto sulla base delle disponibilità dichiarate dai candidati stessi».

Le prime tre cose che farà a “budget zero” per i paese una volta rieletto

«Coordinare i gruppi e le associazioni di volontariato per ottenere una maggiore collaborazione e la necessaria sinergia per offrire al paese iniziative ricreative- sociali- culturali di maggiore qualità; coinvolgere i cittadini nella vita amministrativa dell’ente con iniziative volte a fornire una maggiore informazione; attivare iniziative rivolte alle scuole (materne – elementari e medie) per sensibilizzare i bambini ed i ragazzi su problematiche di attualità (verde pulito – consumo energetico – consumo acqua – educazione stradale – educazione civica – ecc.)»

I progetti a medio/lungo termine

«Concludere i progetti già avviati; risanamento zona Fraccia (INTERREG ITA – CH); progetto sistemazione rete sentieristica con i Comuni di Agra – Curiglia con Monteviasco – Tronzano lago Maggiore – Maccagno con Pino e Veddasca; progetto per mettere in rete quanto il paese ed il territorio può offrire, dalle vicende storiche, all’attualità, ai personaggi celebri quali: Bartolomeo Scappi cuoco dei Papi; Bernardino Luini pittore, Raffaele Casnedi pittore, Vincenzo Pietro Peruggia noto “trafugatore” della Gioconda; alle affascinanti storie che vedono Dumenza coinvolta in molte vicende di rilevanza storica anche mondiale, creando itinerari che stimolino il soggiorno in Valle».

In che modo intende convincere i suoi elettori a darle fiducia?

«Semplicemente chiedendo loro di votare per la Lista numero 1 “Dumenza 2024 – 2029“ e sperando che si fidino ancora una volta come hanno fatto in passato. Non facciamo promesse che non si possono mantenere. Abbiamo ben chiaro quali sono “gli spazi di bilancio” entro i quali ci si può muovere. Siamo consapevoli che entro questi spazi dobbiamo cercare soluzioni che diano risposte concrete ai nostri cittadini».