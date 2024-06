È morto Alberto Tovaglieri, ex sindaco di Cavaria con Premezzo

È morto Alberto Tovaglieri, già dirigente nel tessile, per dieci anni sindaco di Cavaria con Premezzo con una civica “allargata” che teneva insieme sensibilità politiche diverse.

Era stato eletto nel 2009 in un’elezione con cinque candidati (vinse con il 27,4%), fu riconfermato con ampio consenso nel 2014, con il 57%. Nel 2019 il suo gruppo non riuscì a ottenere la riconferma, poi negli anni successivi alcuni si sono accostati anche al centrodestra attualmente al governo del paese.

«Alberto – commenta in una nota l’attuale amministrazione di centrodestra – ha dedicato come Sindaco 10 anni della sua vita, dal 2009 al 2019, al servizio della nostra comunità con impegno, dedizione e passione, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Comune. In questo momento di grande dolore, siamo vicini ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Ci uniamo a loro nel ricordo affettuoso di una persona che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico. Che il suo esempio di dedizione civica possa continuare a ispirare la nostra comunità».