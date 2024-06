Elezioni, chi siederà in Giunta a Gorla Minore?

L’8 e il 9 giugno si voterà in settantasette comuni in provincia di Varese. Fra questi, Gorla Minore sceglierà il nome del successore di Vittorio Landoni, che ha amministrato il paese per dieci anni, iniziando dopo Migliarino e attraversando anche gli anni del Covid nell’ultimo quinquennio.

L’attuale Primo cittadino avrebbe potuto proporsi per un terzo mandato, ma ha scelto di non farlo: dal 10 giugno, dunque, a Villa Durini ci sarà uno fra Fabiana Ermoni e Fabio Lorvetti.

Oltre al ruolo di sindaco, però, a determinare scelte e decisioni importanti per la collettività ci saranno gli assessori, chiamati a orientare le scelte amministrative e ad interfacciarsi con i dipendenti comunali dei vari uffici.

Chi saranno questi assessori?

Differenti le scelte dei due candidati in merito alla questione: se Lorvetti ha già riflettuto sui nomi e le competenze della sua squadra, arrivando a una decisione, Ermoni svelerà da chi sarà composta la Giunta solo a scrutini finiti.

«Sto riflettendo sui nomi dei miei candidati – spiega la candidata di “Progetto per Gorla + Viva” – e ho già delle idee in testa, pensando alla formazione di coloro che sono scesi in campo al mio fianco. Voglio però dare peso a ciò che verrà fuori dalle votazioni e ragionare anche sulle preferenze personali che saranno accordate dai gorlesi a ciascuno. I componenti della mia Giunta saranno tutti all’interno della lista, non ci saranno esterni, e il ruolo di vicesindaco andrà a una donna. Ma sugli assessori – per il momento – non ci sono dichiarazioni ufficiali. Ci tengo però a precisare – continua Ermoni – che Rossano Belloni non potrà avere il ruolo di assessore, tenuto conto il legame di parentela che ci lega. Mio zio sta donando al gruppo tanto della sua esperienza, in queste settimane di campagna elettorale: farà parte della squadra, ma non con un assessorato».

Ermoni e la sua squadra

Sul fronte opposto, invece, è già disponibile fin dalla prima presentazione pubblica della lista la Giunta scelta da Lorvetti. «Ho analizzato le competenze di ciascuno e ho scelto persone che sapranno far bene nei ruoli di assessori, preparate sia professionalmente, che umanamente, capaci anche di relazionarsi agli uffici comunali. Si tratta di Federica Bortolin, che avrà la delega ai servizi sociali e alla scuola, l’architetto Susanna Faraci che si occuperà di Urbanistica e Lavori pubblici, Andrea Mazzocchin, che seguirà cultura e Ecologia e Sostenibilità ambientale, mentre l’attuale assessore Sergio Ferioli, continuerà ad occuparsi di Sport, Tempo libero e Viabilità. E’ un gruppo che in queste settimane si è molto confrontato con gli altri e fra di loro, godono tutti della mia fiducia e ci tengo che i gorlesi sappiano fin da adesso i nomi di chi guiderà gli assessorati se sceglieranno di votarci».

Lorvetti e la sua squadra

In attesa del voto, le squadre intanto sono pronte a festeggiare la chiusura della campagna elettorale e a incontrare cittadini e sostenitori, per presentare le loro idee e chiedere fiducia ai gorlesi.

L’appuntamento con Fabio Lorvetti e “Per una Comunità rinnovata” sarà stasera, mercoledì 5 giugno in piazza XXV Aprile (in Auditorium in caso di maltempo), mentre con “Progetto per Gorla + Viva” e Fabiana Ermoni sarà giovedì 6 giugno in Auditorium.

Partecipare alle due serate potrebbe essere anche un modo di schiarirsi le idee e scegliere a chi donare la propria preferenza nel voto di sabato e domenica.