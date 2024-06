EliaMago &  friends. Una serata per l’educazione in natura della Casa di Pando

Venerdì 28 giugno alle ore 21 al Pianbosco Village di Venegono Superiore si terrà la serata musicale “EliaMago & friends”, evento promosso dall’associazione “Pando” di Tradate.

La serata ha come obbiettivo di raccogliere fondi per il progetto “Casa di Pando”, che ad agosto vedrà l’associazione impegnata alla realizzazione di una casetta in legno semimovibile con materiali e strumenti semplici.

La Casa di Pando

La casetta servirà per più esigenze, cominciando dal dare più sicurezza al campus estivo Orto Club di fronte ai numerosi eventi climatici stravolgenti degli ultimi anni. La casa sarà anche la base per il progetto futuro Asilo e Scuola nel bosco.

«Più in generale dla Casa di Pando vuole essere un nuovo punto di riferimento per le attività socioculturali del territorio – spiegano dall’associazione – Una struttura dove ospitare workshop e seminari residenziali di educazione in natura»

L’associazione da diversi anni opera sul territorio del Tradatese ed ha come scopo quello di formare ed educare famiglie e minori sul tema di educazione in natura.

La Natura dona un ambiente perfettammente predisposto a vivere esperienze di benessere e di crescita.

Saperlo cogliere è diventata una sfida ineluttabile per il tempo che viviamo.

Imparare a gestire il tempo fuori da un’ottica performativa e riappropriarsi della naturale predisposizione umana ad osservare prima di agire. Educarsi al diritto della noia per acquistare una creatività più libera e una maggiore consapevolezza della propria impronta ecologica

Tra le varie attività che promuove Pando c’è Orto-Club, campo estivo in natura, e Forest Training, percorsi annuali in natura per bambini.

EliaMago & friends

Il 28 giugno il cantautore EliaMago presenterà in acustico alcuni brani dei suoi ultimi album, “Crisi di mezza età” e “Vecchie storie”. Alla serata parteciperanno altri cantautori del Varesotto e del Comasco, tra cui Cristiano Paspo Stella, Raimondo e i Country Brothers, che apriranno la serata.

Durante la serata ci sarà la possibilità di scattare foto simpatiche fluo, grazie a un particolare Photo Booth.

Meggiori info e prenotazioni a questo link.