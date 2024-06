Exergy International di Olgiate Olona ammessa in Elite

Exergy International, fornitore globale di tecnologie per la produzione di energia pulita e leader in impianti ORC, è entrata a far parte di Elite-Gruppo Euronext.

Elite offre alle società competenze, relazioni e accesso ai capitali per la crescita, con un network che include oltre 1400 società in Italia e 2250 a livello internazionale dal 2012. Le 34 nuove imprese selezionate insieme a Exergy provengono da 13 regioni italiane e operano in 19 settori chiave, tra cui istruzione, tecnologia, energia e alimentare. (nella foto sopra il general manager Luca Pozzoni)

Luca Pozzoni, general manager di Exergy International, ha dichiarato che l’ingresso in Elite rappresenta un’importante opportunità di crescita e sviluppo, permettendo di condividere risorse e competenze e di accedere a mercati di capitale pubblici e privati. Marta Testi, amministratore delegato di Elite Gruppo Euronext, ha sottolineato l’impegno di Elite nel supportare la crescita delle imprese offrendo loro strumenti per crescere nel mercato globale.

L’ingresso di Exergy in Elite riflette l’ambizione dell’azienda, leader nel settore degli impianti ORC geotermici, di crescere ulteriormente con una strategia diversificata. La società ha chiuso il 2023 con un bilancio positivo e un fatturato in crescita dal 2021.