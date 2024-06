Festa della Repubblica, l’emozione dei 18enni di Castiglione Olona

L’inno di Mameli lo hanno sentito suonare tante volte, fin da piccoli, in televisione o partecipando a cerimonie ufficiali. Eppure, in questo 2 Giugno 2024, hanno sentito nel cuore un’emozione diversa: la sensazione che quelle parole, quella melodia così familiare, questa volta stesse rieccheggiando in aria per ciascuno di loro.

In questa data, che hanno visto sempre segnata in rosso sul calendario, i neo 18enni di Castiglione Olona hanno ricevuto il battesimo civico davanti alle Autorità, alle loro famiglie e ad un numeroso pubblico di concittadini, pronti ad applaudirli e a sostenerli. Una copia della Costituzione italiana e la tessera elettorale, che saranno chiamati ad utilizzare subito, fin dalla prossima settimana.

Proprio a questo diritto ora acquisito ai sensi di legge, ha fatto riferimento il sindaco Giancarlo Frigeri, esortandoli a usufruirne sempre e ricordando come l’Italia arrivò a garantirlo ai cittadini, con la guerra di Liberazione dal regime nazi-fascista e una battaglia per la libertà. «Votare è un vostro diritto, non rinunciateci mai – ha esclamato il Primo Cittadino guardando i giovani seduti in attesa del loro momento ufficiale – È stato conquistato con tenacia dai nostri nonni, fate entrare quindi la Costituzione nel vostro cuore».

“Coesione sociale” e riflessione su come si sia stati creati per vivere “insieme” è il messaggio indirizzato ai neo maggiorenni da don Ambrogio Cortesi, anch’egli sul palco per parlare ai ragazzi.

Uno degli emozionati neo 18enni che hanno ricevuto il Battesimo civico a Castiglione Olona

Così, uno alla volta, i giovanissimi castiglionesi sono stati chiamati, hanno ricevuto copia della Costituzione e tessera elettorale, e lo hanno fatto con emozione e nervosismo, come si può provare solo a quell’età, con i sogni pronti a volare alto, ma al contempo la trepidante insicurezza dell’adolescenza. Belli, bellissimi tutti, sono poi scesi dal palco, pronti ad afferrare la loro vita. Da oggi, con un compito civile in più. Essere cittadini.

Nella seconda parte della mattinata, l’amministrazione comunale ha assegnato i Sigilli Civici a castiglionesi meritevoli, distintisi e apprezzati dalla comunità per il loro apporto concreto. A seguire, consegnati riconoscimenti alle associazioni e agli insegnanti prossimi alla pensione.

Ottimo che tutto questo sia avvenuto davanti ai diciottenni, che hanno così visto esempi concreti di quell’impegno sociale e civile a cui tendere sempre, in ogni loro passo. Hanno potuto ascoltare aneddoti sulla città del passato, conservando il valore della storia – grazie a Carlo Lucioni – e sono stati invitati a donare il sangue grazie alle parole di Angelo Giudici, premiato per l’impegno con Avis. Insieme a loro, Silvia Orsi Mazzucchelli, Francesco Nutricati e Rosangela Barlocco hanno mostrato la ricchezza di una vita d’impegno per la propria comunità.

Buon 2 Giugno dunque a tutti i 18enni!