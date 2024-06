Festa patronale, il quartiere Don Paolo a Busto Arsizio si prepara ad un weekend speciale

Sabato 22 giugno 2024 prende il via la Festa patronale 2024 della chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nell’omonimo quartiere detto anche del Don Paolo. Quest’anno la Festa Patronale avrà un vissuto intenso anche perché coincide con il periodo dell’annuncio del trasferimento del parroco don Maurizio Bianchi che dopo tredici anni di guida parrocchiale è stato chiamato a guidare una comunità parrocchiale nel decanato di Abbiategrasso.

Nel dettaglio, il programma della festa prevede per sabato 22 giugno 2024, dopo la Messa Vespertina, l’apertura dello stand gastronomico con “specialità siciliane” e dalle ore 21 spettacolo di musica dal vivo con gli “Echoes” – Pink Floyd Tribute Band. La giornata di domenica 23 giugno 2024 prevede un momento particolare con la Santa Messa delle ore 11 con gli Anniversari di matrimonio e con relativo aperitivo con i festeggiati nell’area della festa patronale interna all’oratorio. In serata alle ore 19.30 vi è l’apertura dello stand gastronomico e a seguire alle ore 21 lo Spettacolo “Non sei uno Zero” Tributo a Renato Zero.

Si passa a lunedì 24 giugno 2024 con la Messa insieme a due giovani sacerdoti della parrocchia che festeggiano il decimo anniversario della loro ordinazione sacerdotale: don Matteo Cascio e don Riccardo Bottan. Al termine sarà vissuto da tutta la comunità una feta insieme ai due giovani sacerdoti festeggiati. Il nuovo appuntamento è quello di giovedì 27 giugno 2024 alle ore 21 con la Compagnia teatrale “Quelli delle 21 e 30” che mettono in scena lo spettacolo “Il giorno del Giudizio … o quasi”.

La programmazione prosegue il fine settimana con sabato 29 giugno 2024 con alle ore 19.30 l’apertura dello stand gastronomico e a seguire alle 21 si terrà la serata animata dai ragazzi dell’oratorio estivo con giochi, balli e canti.

Mentre domenica 30 giugno 2024 alle ore 11 si terrà la Santa Messa insieme alla Grotta di Lourdes interna al cortile della chiesa. Di sera come di consueto alle ore 19.30 l’apertura dello stand gastronomico e a seguire alle 21 si terrà la serata Karaoke animata dagli adolescenti e dai giovani dell’oratorio. La chiusura della programmazione è prevista lunedì 1° luglio 2024 alle ore 21 con la Santa Messa in onore dei Santi Patroni Pietro e Paolo e la Benedizione del Quartiere da parte del parroco don Maurizio Bianchi.