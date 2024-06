Finisce la scuola, cambiano gli orari dei mezzi pubblici del Consorzio CTPI

Con la conclusione delle attività scolastiche, il trasporto pubblico adotta come di consuetudine l’orario di tipo Non Scolastico su tutte le proprie linee urbane ed extraurbane, a partire da lunedì 10 giugno.

Il dettaglio dei vari orari è consultabile sul sito www.ctpi.it o dall’utilizzatissima app CTPI per smartphone.

Se l’impostazione del servizio rimane praticamente invariata rispetto agli anni scorsi, un’interessante novità è invece quella adottata su spinta dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese: a partire da domenica 9 giugno, per ogni domenica d’estate, sulla linea extraurbana N10 Varese-Ghirla-Luino sarà possibile caricare sul bus le biciclette.

La contiguità con la ciclovia della Valganna e con una zona estremamente frequentata anche dai turisti ha portato a questa scelta, per la quale ogni domenica (corse previste alle 8.25, 9.25, 13.25, 14.25, 17.25, 18.25 e 19.25 dai capolinea di Varese e Luino) gli autobus in servizio monteranno l’apposito portabici posteriore, dove il passeggero potrà in autonomia caricare il proprio mezzo.

Oltre al biglietto per il proprio viaggio, l’utente dovrà avere con sé anche un equivalente biglietto per la bici oppure un più comodo titolo giornaliero da 3.50 euro: tutti questi titoli di viaggio sono acquistabili presso le biglietterie e le rivendite di Autolinee Varesine, nonché sull’app CTPI e a bordo dal conducente.

Solo alcune fermate della linea sono autorizzate al carico/scarico delle biciclette: si tratta del capolinea di Varese-piazzale Kennedy, di quello di Luino-piazza Marconi (stazione FS), nonché dell’autostazione di Ghirla, quindi Cunardo bivio Tre Valli, Mesenzana bivio Malpensata e Germignaga Prassede.

Tutte le informazioni al link https://www.ctpi.it/it/Avvisi/Extra-Urbani/Linea-N10—trasporto-bici-nei-giorni-festivi.html