Francesco Tovaglieri rinnova la tradizione dell’apnea bustocca: è oro tricolore juniores

Busto Arsizio si conferma terra di grandi apneisti. Una città lontana dal mare – e neppure di lago – ha sfornato negli ultimi decenni fenomeni del calibro di Umberto Pellizzari, Gianluca Genoni, Gaspare Battaglia e oggi festeggia il titolo italiano di un giovane talento, Francesco Tovaglieri.

L’apneista di classe 2007 si è laureato campione d’Italia junior di apnea statica indoor – sotto l’egida della FIPSAS – restando senza respiro per 5’14” nel corso della gara disputata alla piscina Faustina Sporting Club di Lodi. Un risultato che segue la vittoria nel campionato primaverile e che soprattutto spalanca a Francesco le porte per il Campionato Mondiale di apnea indoor junior in programma a Belgrado tra il 3 e il 10 luglio.

Il tempo fatto segnare a Lodi è anche il record personale per Tovaglieri, che gareggia con i colori della Tresse Diving Club e che è seguito da papà Stefano, già bronzo ai mondiali 2006 ed ex commissario tecnico della nazionale di apnea outdoor (quella che si disputa nei mari e a profondità maggiori) tra il 2013 e il 2018.

A proposito di grandi interpreti di Busto Arsizio, a Lodi ha nuovamente brillato la stella di Gaspare Battaglia che si è aggiudicato il titolo italiano assoluto fermando il cronometro sugli 8’03”. Anche per Battaglia si aprono così le porte del Mondiale nella capitale serba, un palcoscenico che ben conosce.