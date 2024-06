Franco Zeni ha pronta la sua squadra per Cavaria con Premezzo: ecco nomi e cariche

Franco Zeni ha pronta la sua squadra per Cavaria con Premezzo, tra giunta e consiglieri delegati.

Nomine ufficializzate oggi, in vista del primo consiglio comunale, fissato per giovedì 20 giugno, alle 20.

«Avevo promesso che avrei mantenuto la squadra uscente e così è» dice Zeni. «Si è ringiovanito un po’ il gruppo con nuovi consiglieri: tutti hanno avuto un compito, anche chi non è in consiglio».

E dunque partiamo con la giunta, con gli assessori che ricevono deleghe ad operare per conto del sindaco.

Diego Bonutto, come già dichiarato, ricoprirà nei prossimi cinque anni la carica di vicesindaco, che aveva ricoperto anche nella parte finale della precedente consigliata. «Avrà poi le deleghe a Territorio, Sicurezza, Personale».

Angela Rocco assume le deleghe al Sociale e all’Istruzione (oltre alla Disabilità), due deleghe rilevate da Irene Scaltritti, che invece terrà Pubbliche Relazioni, Cultura, Sport, Integrazione, Politiche Giovanili., formalizzando alcuni compiti che già aveva avuto nella prima consigliatura Zeni.

Completa la squadra degli assessori Nicola Martino, delegato a Bilancio, Sviluppo Economico, Politiche Del Lavoro, Digitalizzazione.

Zeni anticipa anche i consiglieri delegati, che saranno numerosi e in alcuni casi con deleghe corrispondenti a quelle degli assessori: Alberto Bea, che sarà capogruppo della lista di maggioranza, si occuperà di lavori pubblici ed edilizia privata, Rossana Pisani alla sanità, sociale e cultura, Stefano Bubola al territorio, Paolo Bottini alla sicurezza, prociv e digitalizzazione. «E poi i consiglieri delegati alle due partecipate, per Coinger Martino Nicola e per Alfa Bea».