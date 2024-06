Gemonio, tre giorni intensi con il Palio dei Rioni

Va in scena con una nuova formula – tutto in un intero fine settimana – il Palio dei Rioni di Gemonio organizzato fin dalla seconda metà degli anni Sessanta dalla Pro Loco.

Quattro, come sempre, i rioni che si contendono il trofeo a suon di gare sportive, giochi di abilità, prove dove spesso si mischiano talento, esperienza, velocità e fortuna. La Piazza è il rione del centro del paese (attorno – appunto – a piazza della Vittoria), i Martitt e Mirabella si dividono la parte alta della collina (il primo verso Cittiglio-Brenta, il secondo verso Azzio-Cocquio) mentre San Pietro si trova nella zona bassa con la linea ferroviaria a fare da confine.

Il programma si apre venerdì sera con la sfilata dei partecipanti dal centro dei rioni all’area scuole-feste-campi sportivi di via Curti. Le gare prendono il via alle 21,30 con il canzoniere e la caccia all’oggetto, poi la serata sarà conclusa con il basket (gare di tiro libero e tiro da tre punti).

Sabato 22 si gareggia nel pomeriggio con i giochi di carte e quelli di abilità per tutte le età (briscola, scopa liscia, rubamazzetto, caccia al tesoro, carriole, calcio balilla). Alle 19,30 la tregua tra i vari rioni sarà sancita dalla spaghettata per tutti al parco delle feste con l’amatriciana a farla da protagonista. In serata si riparte con il karaoke e con due partite di calcio a 7.

Domenica il gran finale: calcio nel tardo pomeriggio, stand gastronomico in azione dalle 19,30 (il servizio bar invece è sempre attivo nei tre giorni in occasione delle gare) e quindi nell’ordine “spingi la ruota”, “vesti il manichino” e gavettoni. Dopo l’estrazione della sottoscrizione a premi ci sarà la premiazione con la proclamazione del rione vincitore.