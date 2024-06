Giuseppe Gabri riconfermato sindaco di Castronno: “La continuità prevale su una campagna elettorale accesa”

“Castronno ha scelto la continuità, la competenza, la passione. Ma soprattutto l’impegno che abbiamo dimostrato in questi anni, nonostante siano state fatte scelte impopolari ma necessarie, come la chiusura della scuola di Sant’Alessandro. Abbiamo vinto con un discreto vantaggio, nonostante una campagna poco elegante da parte della lista avversaria. Grazie ai castronnesi, ora si ora tornerò a lavorare per voi e cercheremo di non deludervi”.

Giuseppe Gabri è riconfermato sindaco di Castronno. Dopo una campagna elettorale non semplice, con un avversario agguerrito, Gabri torna “in sella” grazie a 1.365 voti (il 56,92 per cento). Luca Vasoli, di Progetto Comune, resta all’opposizione con 1.033 (il 43,08).

Gabri si è presentato con una lista chiaramente politica, è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, in contrasto con una lista civica che guadagna quattro seggi in consiglio comunale.

Questa la composizione del nuovo consiglio: in maggioranza Andrea Turetta, Elisa Agnello, Daniele Bizzotto, Antonietta De Cesare, Moreno Lanaro, Francesca Nicora, Stefano Ramon, Silvia Tres. In minoranza Luca Vasoli, Chiara Tarullo, Simone Benton, Matteo Baratelli.

Il risultato delle elezioni