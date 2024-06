Gli alunni della “Pascoli” al canile comunale di Busto Arsizio

Mattinata speciale quella di sabato 8 giugno per gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria Pascoli dell’I.C. De Amicis. Accompagnati dalle loro famiglie e dalle docenti gli studenti si sono recati con grande spirito di iniziativa e di solidarietà al canile comunale di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Gli alunni della “Pascoli” al canile di Busto Arsizio 4 di 5

La partecipazione è stata ampia e ha permesso di donare, con spiccato altruismo, crocchette, biscottini, scatolette e lenzuola per gli amici a quattro zampe. Fritz, meticcio di due anni e ancora in cerca di una famiglia, ha potuto godere della compagnia di tanti bambini e bambine e si è fatto coccolare e accarezzare oltre a mettersi in posa per uno scatto fotografico collettivo.

Ad accogliere e a ringraziare sentitamente i ragazzi è stata la signora Margherita, una volontaria che da tanti anni dedica il proprio tempo agli amici a quattro zampe più sfortunati.

A conclusione del progetto, le docenti della “Pascoli” hanno espresso soddisfazione: gli alunni e le famiglie hanno mostrato grande attenzione. In un sabato mattina con la scuola appena conclusa, non si sono tirati indietro, ma hanno scelto di partecipare attivamente per completare un una iniziativa nata in ambito didattico e di porgere la mano verso chi ha maggiormente bisogno.