Gli eletti a Gorla Minore, Belloni e Di Leva i più votati dei due gruppi

Sarà un Consiglio comunale rinnovato quello di Gorla Minore. E non solo perché dopo vent’anni di “Per una Comunità rinnovata” in maggioranza, il gruppo di “Progetto per Gorla +Viva” ha ottenuto la vittoria, facendo eleggere Fabiana Ermoni.

Il verdetto delle urne ha infatti rimescolato le carte, portando facce nuove sui banchi del Consiglio in entrambi gli schieramenti e portando a clamorose non elezioni.

Queste le preferenze del gruppo di maggioranza di “Progetto per Gorla +Viva”

Rossano Belloni 141

Laura Bonfanti 126

Sergio Caldiroli 120

Antonio Siku 104

Graziano Cortesi 93

Katia Dell’Aquila in Podestà 77

Daniela Manca 72

Stefania Rossetti 62

Federica Urgese 53

Graziano Ferioli 45

Antonio Trogu 44

Luisella Pontiggia 23

Al momento dunque resterebbero esclusi dal Consiglio comunale Urgese, Ferioli, Trogu e Pontiggia, a meno che il sindaco Ermoni decida di affidare un assessorato a uno degli eletti ma come assessore esterno: in questo modo qualcun altro del gruppo potrebbe essere eletto.

Per il gruppo di opposizione un risultato inaspettato, con il sindaco uscente Vittorio Landoni che resta fuori dai quattro nomi dei consiglieri eletti.

Queste le preferenze ottenute da “Per una Comunità rinnovata” , alle quali viene aggiunto il candidato sindaco Lorvetti che diventerà capogruppo di opposizione: