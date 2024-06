Guardie ecologiche volontarie dei PLIS Insubria Olona, un grazie lungo dieci anni

Dieci anni di tutela ambientale, dieci anni di lavoro con le scuole al fine di sensibilizzare i bambini al rispetto della natura, dieci anni di di divulgazione scientifica ed escursioni notturne e diurne, dieci anni di sorveglianza di fiumi, parchi e fauna locale, con la denuncia di deturpazioni ambientali quando necessario. Di tutto questo si sono occupate le Guardie ecologiche volontarie dei PLIS Insubria Olona.

Piano piano ci siamo abituati a vederli girare, con le loro divise verde scuro e lo sguardo attento all’ambiente.

Per il loro impegno in questi primi dieci anni, ieri – 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica – sono stati premiati dall’Amministrazione comunale di Castiglione Olona. Un forte applauso da parte del pubblico presente ha abbracciato i volontari, un po’ intimiditi dallo stare sul palco, quando il loro habitat ideale non è sotto i riflettori, ma in mezzo al verde.

Eppure un riconoscimento al loro impegno era dovuto e l’applauso arriva a loro non solo da Castiglione, ma da tutti i comuni dei PLIS Insubria Olona.

«Nel 2012 fu organizzato il primo corso per aspiranti GEV – ricorda il coordinatore Giorgio Trespioli – dopo il corso e superato l’ esame si compose il gruppo. Il 2013 è stato un periodo interlocutorio al termine del quale i volontari hanno ricevuto il decreto di Guardia Giurata paricolare. Il 2014 è iniziato il servizio vero e proprio e dal 2022, dopo il Covid, tanti nuovi volontari hanno scelto di unirsi a noi. Grazie davvero per questo riconoscimento».

Buon lavoro, dunque, alle nostre GEV e, soprattutto, grazie per tutto ciò che fanno.