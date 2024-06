Ha giurato il nuovo sindaco di Vedano Olona: primo Consiglio comunale tra tifo, nervosismo e fair play

La prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Vedano Olona ha segnato ieri sera l’avvio ufficiale dell’amministrazione del sindaco Sergio Mina. La riunione del primo Consiglio è stata caratterizzata, come di consueto, da una grande presenza di pubblico, da molti applausi e, purtroppo, dall’inopportuna tifoseria di alcuni dei sostenitori del Polo Civico Vedanese che a tratti hanno disturbato la seduta con commenti ad alta voce e atteggiamenti non rispettosi, poco consoni ad un ambito istituzionale.

Un po’ di nervosismo anche in alcuni scambi tra maggioranza e minoranza, strascico di una campagna elettorale che ha avuto anche momenti molto divisivi, soprattutto per l’uso che alcuni hanno fatto dei social più seguiti in paese.

Al di là di questi episodi, sia il nuovo sindaco Mina sia la minoranza di Prossima Vedano hanno auspicato un confronto leale e rispettoso nell’interesse della comunità vedanese.

Dopo il giuramento Sergio Mina ha ringraziato il suo predecessore Cristiano Citterio, l’amministrazione uscente e tutti i consiglieri eletti e non eletti: «Grazie a tutti coloro che si sono candidati, anche chi non è stato eletto avrà spazio per lavorare. Ascolteremo tutti e mi auguro si creino le condizioni per una sinergia tra amministrazione, cittadini e tutta la macchina comunale per fare il bene del paese. Per me è un onore amministrare la comunità di Vedano, ma anche un onere perché ho assunto un grande impegno nei confronti dei cittadini che hanno espresso una richiesta di cambiamento. Ringrazio anche tutti i dipendenti comunali dai quali ho ricevuto un’accoglienza che mi fa ben sperare in una buona collaborazione».

Andrea Calò di Prossima Vedano si è congratulato con il sindaco e il Polo Civico Vedanese per la vittoria: «Auguri di buon lavoro al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri – ha detto – Ci sono molti modi di essere minoranza e non necessariamente vogliamo essere opposizione. Ci teniamo ad essere propositivi e saremo collaborativi ma anche attenti, soprattutto per quanto riguarda le opere in corso che dovranno essere portate a termine da questa amministrazione. Il nostro metro di giudizio sarà solo il bene della comunità di Vedano».

Dopo la comunicazione della Giunta da parte del sindaco, il Consiglio è poi proseguito con gli adempimenti della seduta di insediamento.