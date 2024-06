Il sindaco Sergio Mina annuncia la nuova Giunta di Vedano Olona: Fabiana Conti vicesindaco

Il nuovo sindaco di Vedano Olona Sergio Mina ha definito la squadra che lo affiancherà nel mandato, firmando il decreto che nomina la Giunta comunale. Al suo fianco ci saranno i consiglieri uscenti del centro destra vedanese Fabiana Conti, Massimo Antonini e Silvio Tizzi e la new entry Maria Luisa Saligari.

Fabiana Conti, la più votata della lista Polo Civico Vedanese, è il vicesindaco e assessore con deleghe ad ambiente, decoro urbano, eventi e rapporti con associazioni, commercianti e imprenditori. (nella foto Fabiana Conti e Silvio Tizzi)

Massimo Antonini assessore a sicurezza, patrimonio e Protezione civile.

Maria Luisa Saligari assessore a cultura, servizi sociali, scuola e famiglia.

Silvio Tizzi assessore a bilancio, tributi e sport.

Il sindaco Sergio Mina ha tenuto le deleghe al personale, all’edilizia privata e ai lavori pubblici

Capogruppo del Polo Civico Vedanese è stata nominata Eleonora Renoldi.

La Giunta sarà presentata nel corso del primo Consiglio comunale in programma venerdì 21 giugno alle 21, a cui seguirà a breve una seconda convocazione per entrare subito nel vivo dell’azione amministrativa: «Ho convocato il più velocemente possibile il Consiglio per insediarsi da subito al fine di affrontare i problemi che riteniamo più importanti – spiega Mina – A questo proposito ho già sollecitato Coinger affinché provveda ad adempiere allo svuotamento dei cestini posizionati in strada, come previsto dal capitolato speciale di appalto».