I bambini della “Toti” di Lisanza salutano l’anno scolastico un’uscita in barca a vela

Si è concluso con l‘uscita in barca a vela – lo scorso sabato 1 giugno – il percorso iniziato a settembre dalla scuola primaria “E. Toti” di Lisanza.

La scuola del lago, ormai da qualche anno, crede che il territorio ricco e particolareggiato in cui si inserisce possa essere una risorsa didattica per i bambini che la frequentano. Così, nelle ore di lezione, hanno trovato spazio la conoscenza delle anguille, le escursioni con le guide del Parco del Ticino e le nozioni di barca a vela.

Grazie al Circolo Verbano Vela di Lisanza e al suo segretario Angelo Corà e con la collaborazione del Circolo Velico di Ispra e del cantiere Errepi Nautica di Lisanza, che ha gentilmente ospitato i bambini, il giovane equipaggio composto da 21 bambini (dagli otto agli undici anni) è salpato sulla Red Running e sulla Rossa per conoscere da vicino il proprio lago.

I giovani alunni hanno armeggiato con scotte e timoni sotto l’attenta guida dei loro esperti skipper in una prova coinvolgente ed emozionante. Chi può dire se da grandi diventeranno velisti, sicuramente non dimenticheranno questa esperienza non comune.