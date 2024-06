I carabinieri sventano un’aggressione a Gallarate, 18enne (di nuovo) in manette

Ancora una serata di trambusto e sirene in centro a Gallarate: un intervento rapido dei carabinieri ha fermato a un gruppo di ragazzi in piazza Garibaldi, in manette è finito (di nuovo) quel 18enne che già era stato arrestato una settimana fa per minacce.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica, in un centro che in queste settimane dopo la fine della scuola è molto frequentato da ragazzi giovanissimi. Il 18enne fa parte di un gruppetto di ragazzi che ruotano intorno a piazza Garibaldi, protagonisti di comportamenti sopra le righe – diciamo così – e talvolta invece di vere provocazioni.

Domenica sera hanno cercato lo scontro con un altro gruppetto di ragazzi, che passava in zona e che invece non avrebbe avuto alcun ruolo (nel senso che non avrebbero reagito alla provocazione). È volata una bottiglia di birra e per fortuna i carabinieri sono arrivati nel giro di pochissimo: hanno cercato di calmare gli animi, il 18enne ha reagito ed è stato poi arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale (nella foto: il fermo tra via Turati e piazza Garibaldi).

Sarà processato per direttissima oggi, lunedì 17 giugno, al tribunale di Busto Arsizio. Settimana scorsa aveva patteggiato una pena di un anno di reclusione, ma la pena era stata sospesa.

Una settimana agitata e una pattuglia a ridosso del centro

L’ultima settimana è stata particolarmente agitata proprio nella zona più centrale della città, intorno a Piazza Garibaldi, con interventi di Polizia e Carabinieri domenica e lunedì, poi ancora mercoledì con un uomo che ha riportato ferite da taglio (forse a seguito di atto vandalico).

I Carabinieri stanno tenendo una unità sempre a ridosso dell’area più centrale, per contenere i rischi. E in effetti domenica sera hanno evitato che la provocazione degenerasse in scontro aperto.