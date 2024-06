Serata agitata in centro a Gallarate, intervengono Polizia e ambulanze

Serata agitata giovedì a Gallarate, per un paio di episodi che hanno richiesto l’intervento delle ambulanze e poi anche della Polizia (foto d’archivio e generica).

Alle 21.30 un mezzo della Croce Rossa di Busto ha soccorso un ragazzo di vent’anni in piazza Garibaldi. Mentre un’ora dopo – alle 21.40 – gli operatori della Croce Rossa di Gallarate hanno soccorso sempre in piazza Garibaldi un uomo di 37 anni che aveva riportato una ferita da taglio e che è stato portato poi al Sant’Antonio Abate in “codice giallo”, vale a dire con lesioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata anche la Volante del Commissariato di Gallarate, per ricostruire cosa fosse successo. Gli animi erano accesi e i presenti “alticci”, sono in corso accertamenti per verificare la dinamica: l’uomo potrebbe essersi ferito da solo con un vetro mandato in frantumi, ma va confermato.

La Polizia ha fermato e identificato (nell’attigua piazza Libertà) anche un ragazzo di 27 anni, straniero e ubriaco, che è stato portato in commissariato per l’identificazione.

Nella serata di mercoledì invece c’era stato un atto vandalico in via Cavour, all’altezza della galleria che conduce verso piazza stazione, ad opera di un gruppo di ragazzi che hanno mandato in frantumi la vetrina di un esercizio commerciale nella zona che sta diventando problematica negli ultimi mesi.