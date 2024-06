I commercianti chiedono di posticipare i saldi. La primavera troppo fredda ha congelato gli acquisti

Si è svolto ieri un incontro cruciale presso Regione Lombardia tra una delegazione di FISMO Confesercenti Lombardia e l’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. L’incontro ha avuto come focus le crescenti difficoltà del settore retail moda, con particolare attenzione alla questione delle vendite di fine stagione e dei saldi.

Il prossimo 6 luglio partiranno i saldi in Lombardia, ma il settore moda si presenta a questo appuntamento in una situazione di grande criticità. La stagione primaverile, caratterizzata da temperature fredde e meteo incerto, ha quasi dimezzato gli acquisti delle collezioni primavera/estate. Flavia Brogini Magnoli, Rappresentante per il commercio nei negozi Base Blu, ha evidenziato come i negozi stiano arrivando ai saldi in grande affanno.

I dati mostrano un declino costante delle imprese attive nel settore. Nel 2013, erano presenti 13.284 imprese attive nel tessile, abbigliamento e calzature in Lombardia. Questo numero è sceso a 11.725 nel 2018 (-11,7% rispetto al 2013) e ulteriormente a 9.735 nel 2023 (-26,7% rispetto al 2013). Le imprese individuali rappresentano la maggioranza, con il 54% del totale, seguite dalle società di capitale (25%) e dalle società di persone (21%).

Un altro aspetto preoccupante è la riduzione delle nuove iscrizioni di imprese e l’aumento delle cessazioni. Nel 2023, si sono registrate 138 nuove iscrizioni, in calo del 12,1% rispetto al 2022, mentre le cessazioni sono aumentate del 21,1%, arrivando a 442.

La delegazione di FISMO Confesercenti ha avanzato tre richieste principali: il rispetto delle regole, il posticipo dell’inizio dei saldi e interventi mirati a favore del settore retail moda. In particolare, la richiesta di posticipare l’inizio dei saldi tiene conto dei cambiamenti climatici e della necessità di recuperare la corretta stagionalità nelle vendite per garantire le giuste marginalità alle imprese, soprattutto quelle indipendenti.

L’incontro fa parte dell’iniziativa nazionale di FISMO Confesercenti “Salviamo i Saldi”, che mira a riportare i saldi agli effettivi periodi di fine stagione. Sono previsti ulteriori incontri nei prossimi mesi per approfondire queste tematiche e trovare soluzioni efficaci per il settore.

Il commercio di moda in Lombardia si trova ad affrontare sfide significative, e le richieste avanzate dalla delegazione sono un tentativo di rispondere a queste difficoltà e di sostenere un settore vitale per l’economia locale.