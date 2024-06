I risultati della Osa Saronno al Challenge per gli Italiani Assoluti

Si è tenuto a Brescia, nel fine settimana appena passato, il Challenge Assoluto su pista, che ha visto impegnati diversi atleti e atlete della Osa Saronno (foto Grana/FIDAL).

Scopo della gara, quello di permettere a chi non avesse ancora staccato il minimo (moltissimi, dato che la FIDAL ha imposto prestazioni molto elevate) di qualificarsi agli Italiani Assoluti che si terranno a La Spezia a fine mese. I posti disponibili sono 24 per la velocità, 16 per il mezzofondo, 12 per salti e lanci. A completare la lista andranno innanzitutto gli atleti che avevano il minimo già prima del Challenge, poi primi tre classificati delle gare di Brescia, infine i risultati dal 4° in avanti fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sicuramente qualificata per gli Italiani Assoluti è quindi la staffetta 4×100 maschile, che pur avendo ottenuto già il minimo è scesa in pista nel Challenge con l’inedita formazione Bullani/Trento/Luraschi/ Antonietti, ottenendo il 2° posto con un ottimo 40.50. Prestazione di rilievo considerando che in campo c’erano tre Promesse e un Juniores. Qualificati per certo nei 200 metri anche Edoardo Luraschi (3° tempo totale con 21.42 e 4° in finale) e Filippo Cappelleti, che pur non partecipando alla finale per precauzione ha comunque staccato con 21.59 l’8° tempo generale.

Buone possibilità anche per Alessandro Di Gregorio, 5° nell’alto con 2.03, e Filippo Migliano, 7° nel martello con 56.33 e molto vicino al personale. Qualche speranza anche per Lorenzo Bruschi, 8° nel giavellotto con 63.49. Tra gli altri, vale la pena di segnalare i 3000 siepi di Martina Cattaneo, che con 11:19.19 ha ottenuto il proprio primato personale.

Nei prossimi giorni verranno stese le griglie di partecipazione definitive, in attesa di sapere quali degli atleti che hanno ottenuto il minimo prima del Challenge – compresi tutti quelli della Nazionale visti ai trionfali Europei di Roma – vorranno partecipare agli Italiani Assoluti del 29 e 30 giugno.