Il 21 giugno a Varese l’ottava edizione della Festa d’Estate Saxofonistica

L’Ottava Edizione della Festa d’Estate Saxofonistica, che si tiene in contemporanea con la Festa Internazionale della Musica, rivela le prossime date e programmi. Quattro eventi imperdibili che renderanno omaggio al saxofono, uno degli strumenti più eclettici, affascinanti e coinvolgenti della storia della musica.

Il primo attesissimo appuntamento è fissato per il 21 giugno con la Festa della Musica a Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, con il Civico Liceo Musicale “Malipiero” e il sostegno di numerosi Sponsor e si terrà presso la Tensostruttura dei Giardini Estensi in via Sacco, 5. Un evento incomparabile che vedrà la partecipazione del M° Mario Marzi, rinomato interprete e didatta di fama internazionale, che si unirà all’Orchestra Sax Academy che per questa speciale occasione sarà composta da oltre 50 saxofonisti, tra grandi e piccini, provenienti da diverse realtà musicali del Varesotto, del Milanese e della vicina Svizzera.

“La partecipazione straordinaria in veste di solista del M° Marzi” dice Giuseppina Levato, direttore musicale della manifestazione, “Conferisce un’aura speciale alle serate del 21 e del 23 giugno, garantendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente per tutti i presenti. Sarà inoltre presentato al pubblico un brano speciale composto dal M° Michele Fedrigotti per orchestra sinfonica e trascritto appositamente per questa formazione, intitolata “Fantasia Metropolitana”.

Inoltre, il compositore stesso sarà presente insieme al M° Francesca Rivabene pronti a suonare la parte pianistica con noi”. “Questo è l’evento centrale della manifestazione”, dice sempre il M° Levato, “e lo slogan della Festa Internazionale della Musica 2024.

“La prima orchestra siamo noi” ci porta a riflettere sull’importanza delle potenzialità individuali, ma ci suggerisce anche quanto è importante la cooperazione in armonia con gli altri, concetto che non è valido solo nella musica, ma anche nella vita quotidiana”. Tra i molti brani che verranno eseguiti spiccano sicuramente Il Fantasma dell’Opera, Viaggio, Tank! e un omaggio a De Andrè.

Il 22 e il 23 giugno, presso il Civico Liceo Musicale “Malipiero” in via Garibaldi, 8, si terrà una Masterclass di Saxofono con il M° Mario Marzi e il M° Giuseppina Levato, un’occasione unica per tutti gli appassionati e gli aspiranti saxofonisti di perfezionare le proprie abilità. Il 23 giugno si replica il concerto del 21 a Viggiù, nel Parco di Villa Borromeo, un’altra possibilità per godere della straordinaria performance dell’orchestra Sax Academy e dei grandi talenti di cui si fregia quest’anno, i Maestri Marzi, Fedrigotti eì Rivabene.

Infine, l’ultimo evento è previsto per il 5 luglio a Cuveglio con l’Ensemble de Saxophones di Varese, di cui quest’anno ricorre il ventennale dalla fondazione, che proporrà il concerto “Caleidoscópico Sax”, un viaggio musicale tra le molteplici possibilità espressive del saxofono. Verranno eseguite, tra le altre, musiche di Shostakovich, Gershwin, Rossini, Silvestri, De Andrè…

La Festa d’Estate Saxofonistica 2024 vi aspetta per regalarvi emozioni e momenti indimenticabili, un’occasione per immergersi nella magia della musica e lasciarsi trasportare dalle note avvolgenti e coinvolgenti del saxofono.

