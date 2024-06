Il benessere passa per una carezza, uno sguardo dolce, una scodinzolata

Tenere in braccio un animale, accarezzarlo, sentirne il tepore è una medicina per il corpo e per l’anima. Da oltre 12 anni l’equipe multidisciplinare di Ciac, riconosciuta dal Ministero della sanità e formata secondo le linee guida nazionali in ambito di interventi assistiti con l’animale, si occupa di sviluppare progetti in diversi ambiti socio-assitenziali della provincia di Varese.

Tra questi vi sono gli hospice, realtà molto delicate, che ospitano pazienti che non hanno possibilità di guarigione, e che trovano nel contatto con un animale un sollievo e un modo per far tornare indietro i ricordi della vita.

I 9 membri, i 10 cani coterapeuti e il coniglio Neve che compongono l’equipe (responsabili di progetto, referenti di intervento, coadiutori del cane e responsabili di attività) promuovono giornalmente sul territorio e in diverse strutture quelli che sono gli obiettivi cardine degli interventi assistiti con l’animale. Tra questi, in primo luogo, vi è il bisogno di inclusione e valorizzazione delle capacità del singolo, la valorizzare la relazione intra ed eterospecifica (il cane è un eccezionale catalizzatore sociale) dando importanza alle dimensioni di cura ed accudimento. Parallelamente alle realtà sanitarie, sono in corso progetti di zooantropologia didattica nelle scuole (dal nido alle scuole superiori).

«Lavorare in sinergia con animali e pazienti, significa cogliere il bisogno di empatizzare e cooperare in attività strutturate e definite in base agli obiettivi prefissati, stimolare i sensi e favorire il riappropriarsi della autobiografia dei soggetti oltre a supportare le cure palliative aumentando il tono dell’umore e favorendo lo scambio di tenerezza» spiega Sabrina Brusa, presidente di Ciac.

La collaborazione tra l’equipe Ciac e molte strutture della provincia ha fatto sì che crescessero anche le sinergie con Lions e Rotary, da sempre in prima linea nella sponsorizzazione di progetti socio-assistenziali.

Ciac è affiliata alla Uisp ed è una realtà in continua espansione. Nel nuovo campo Ciac di Varese, sito in via Majella, l’associazione accoglie bambini e ragazzi che necessitano di interventi mirati e spesso concertati con gli specialisti che li hanno in carico.