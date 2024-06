Il “dietro le quinte” della vita di Gesù raccontato alla Ubik di Varese

sarà presentato venerdì 21 giugno presso la libreria Ubik in Piazza Podestà a Varese, con inizio alle 18,30 l’ultimo libro di Cristina Petitti di Roreto

Può avere senso, all’inizio del terzo millennio dell’era cristiana, scrivere un ennesimo libro che ruoti attorno alla pur magnetica figura di Gesù, il nazareno?

Sicuramente sì per Cristina Petitti di Roreto, e probabilmente allo stesso modo la penserà così chi leggerà A casa, le stelle, (edizioni Concreo) il nuovo romanzo dell’autrice di Una terra che non trema (2020) che sarà presentato venerdì 21 giugno presso la libreria Ubik in Piazza Podestà a Varese, con inizio alle 18,30.

In poco più di cento pagine il lettore attraversa i tre anni decisivi della vita di Simone, il pescatore di Galilea, umanissimo impasto di debolezze e di grandi slanci ideali.

Oppure veniamo a conoscere il ‘prima’ e il ‘dopo’ di certi uomini e certe donne che Gesù guarì prodigiosamente. O, ancora, più in generale, possiamo intuire quanto arduo sia stato cercare di capire la logica di quel falegname di trent’anni, buono, in grado di leggere i cuori, ma strano….

Al di là della difficoltà di comprendere quello che avvenne allora, incontri, persone, miracoli erano fatti concreti che si imponevano per la loro evidenza. E, insieme, Lui, discretamente, si imponeva.

Cristina Petitti, medico, responsabile sanitaria del Centro Polivalente di Induno Olona, sarà presente alla libreria Ubik, all’incontro organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe che sarà moderato da Fabrizia Colombo.