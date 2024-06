Il MoVimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale a Varese venerdì 7 giugno

Nel pomeriggio di domani, venerdì 7 giugno, il Gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle di Varese chiuderà la campagna elettorale per le Elezioni europee 2024 nel cuore della capoluogo, piazza del Podestà, con un gazebo allestito dalle ore 15 alle ore 19.30.

Intorno alle ore 17.30 confluiranno i candidati alle concomitanti elezioni amministrative che, all’interno di liste civiche di cinque Comuni del territorio di competenza del Gruppo – Malnate, Ispra, Tradate, Castronno e Gavirate – rappresentano il MoVimento 5 Stelle.

E’ prevista, nel corso del pomeriggio, anche la presenza di nostri euro-candidati, come Elena Calogero e Fabio Aleotti.

Il confronto con i cittadini verterà sui punti del programma europeo, che in larga parte riflettono l’iniziativa politica portata avanti sul territorio, e sui temi condivisi nell’ambito dei tavoli di lavoro che, nei comuni citati, hanno portato all’inserimento degli aderenti del GT nelle liste.

Verrà fornito un resoconto della campagna elettorale che va a concludersi, tra iniziative svolte e tematiche – dalla transizione ecologica alla rigenerazione urbana, dal welfare alle politiche giovanili sino al fondamentale tema della pace – affrontate in queste settimane anche attraverso la partecipazione, ai diversi eventi, di eurocandidati M5S, a cominciare dalla capolista della circoscrizione Nord Ovest, Maria Angela Danzì, e di portavoce nazionali, come il senatore e capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, e la senatrice, esperta di tematiche ambientali, Elena Sironi.

Sarà, per aderenti e simpatizzanti, anche l’occasione per festeggiare la conclusione di una campagna elettorale che ha visto in prima linea il Gruppo territoriale di Varese.