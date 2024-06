Il Pd di Malnate festeggia la vittoria di Nadia Cannito: “Al lavoro con concretezza e condivisione”

È ancora fresca la gioia di Nadia Cannito per aver vinto il ballottaggio a Malnate ed essere diventato il nuovo sindaco della città del Ponte di Ferro. Una gioia condivisa con il suo partito, l Pd, con il pensiero del “giorno dopo” rivolto già ai primi lavori da mettere in campo.

«È un risultato corale per cui ringrazio tutti i cittadini di Malnate che mi hanno sostenuta, spronata, incoraggiata e naturalmente votata – le parole del nuovo sindaco scritte nel comunicato del Pd Malnate -. Ringrazio la mia famiglia, baluardo incrollabile in ogni momento. Un grazie speciale alla mia grande squadra, con cui abbiamo lavorato instancabilmente ma sempre con il sorriso e senza mai guardare all’orologio e alla fatica che ci attendeva. E ringrazio anche chi non sono riuscita a convincere. Mi rivolgerò con attenzione anche a loro e alle istanze rappresentate per poter essere inclusiva e dare attenzione a tutti i bisogni».

«Malnate ha una serie di priorità importanti sul piano infrastrutturale e sociale e vogliamo subito metterci al lavoro su queste – prosegue il comunicato -. Mi rivolgo con particolare spirito costruttivo anche alle forze politiche che condividono con me e la mia squadra valori importanti. Mettiamo il dialogo al centro partendo da quello che condividiamo, dai temi che ci accomunano lavorando insieme per il bene della nostra amata città.”