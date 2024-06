Il Premio Nobel per la medicina Bruce Beutler a Varese

Quattro Premi Nobel sono in arrivo a Milano, per il 48esimo congresso della Federazione delle Società biochimiche europee (Febs), che dal 29 giugno al 3 luglio riflette sul ruolo della biochimica nella salute umana e nel benessere: sono Bruce Beutler, Robert Huber, Venki Ramakrishnan e John Walker. E uno di loro, Bruce Beutler, è protagonista di un evento satellite che si tiene il giorno prima a Varese, dove anticipa una prolusione aperta al pubblico sulla sua ricerca, che dimostra che è possibile indurre nei topi la resistenza ai tumori, sia solidi che leucemie, un passo fondamentale verso nuove terapie oncologiche.

A Varese Beutler è l’ospite d’onore del convegno «Immunologia e terapie innovative: dai tumori alle infezioni», che si tiene venerdì 28 giugno al Salone Estense con ingresso libero, organizzato dall’Università dell’Insubria, e in particolare dal Dipartimento di Biotecnologie e scienza della vita e dal Dipartimento di Eccellenza di Economia, con il supporto del Comune e del professor Loredano Pollegioni, docente di Biochimica dell’Insubria, responsabile del laboratorio The Protein factory e membro del comitato organizzatore dell’importante congresso della Febs a Milano.

Bruce Beutler, immunologo statunitense, professore e direttore del centro di genetica della University of Texas Southwestern Medical Center di Dallas e Premio Nobel per la Fisiologia e Medicina nel 2011, interviene con una lectio magistralis intitolata «Discovering mutations that cause cancer resistance»: sarà in inglese ma è prevista una traduzione simultanea con auricolari. L’argomento trattato è lo stesso del congresso Febs, ma con un taglio più divulgativo e adatto anche a un pubblico di non addetti ai lavori.

Il convegno varesino si apre alle 9.30 con i saluti istituzionali del rettore dell’Insubria Angelo Tagliabue, del sindaco di Varese Davide Galimberti, della direttrice del Dipartimento di Economia Maria Pierro e del responsabile del progetto Dipartimento di eccellenza Raffaello Seri. Dopo la lectio di Beutler, fino alle 12.15 una serie di interventi di professori dell’Insubria moderati dal presidente della Scuola di medicina Alberto Passi e da Loredano Pollegioni. Si tratta di interventi che mescolano medicina ed economia e ne spiegano le implicazioni, consentendo un punto di vista trasversale al convegno varesino: «Il legame tra scienza ed economia si basa sulla valutazione di quelle che potranno essere le ricadute sociali delle più avanzate ricerche scientifiche sulla salute umana», spiega Loredano Pollegioni.

I temi affrontati sono: «Nuove strategie di vaccinazioni antitumorale» con Greta Forlani, «Un vaccino per la tubercolosi: il progetto ImmunoHub» con Loredano Pollegioni, «La resistenza antimicrobica in Europa: epidemiologia e strategie per prevenirne la diffusione e per il trattamento di patogeni multi-resistenti» con Paolo Grossi, «Immunologia e brevetti nei mercati delle tecnologie» con Andrea Vezzulli, «Incentivi europei per il sostegno della ricerca e sviluppo di nuove terapie» con Vincenzo Salvatore.