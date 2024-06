Il ritorno di Gigi Farioli in consiglio a Busto Arsizio, la piscina e la gara di handbike accendono il dibattito

La nuova gestione della piscina Manara di Busto Arsizio è stata al centro del dibattito in consiglio comunale a Busto Arsizio ieri sera, mercoledì, con il Partito Democratico a chiedere maggiore attenzione nella gestione di questo importante impianto e il sindaco a difendere le scelte fatte insieme all’assessore allo Sport Maurizio Artusa.

La piscina Manara, i suoi guai e la nuova gestione

Il “la” alla discussione lo ha dato la nuova variazione, seppur minima, di bilancio per stanziare i soldi necessari all’acquisto di sedie sdraio e ombrelloni per la parte estiva del complesso, riaperta lo scorso 22 giugno dal nuovo gestore Aquamore.

Il consigliere Paolo Pedotti, seppur in maniera come sempre molto posata, ha fatto notare che non si tratta della prima variazione di bilancio per far ripartire l’impianto dopo i disastri causati dalla gestione Forus e ha citato il nuovo contenzioso aperto da un avvocato in rappresentanza della Taurus e dei nuotatori iscritti alla società sportiva che avevano un contratto per l’utilizzo della piscina da 50 metri interna fino alla fine di settembre.

Il contratto – ha fatto notare il sindaco Emanuele Antonelli – «era stato stipulato tra la società sportiva e la Forus ed è a loro che invito a rivolgersi sia il consigliere Pedotti che l’avvocato. Noi abbiamo fatto tutto quanto era in nostro potere per far ripartire l’impianto e devo dire che abbiamo fatto benissimo perchè la nuova società sta facendo un ottimo lavoro».

Pedotti ha replicato sottolineando che «considerato il fatto che il proprietario dell’impianto è il Comune di Busto Arsizio si sarebbe potuto verificare prima la situazione in cui versava la struttura e il materiale che adesso deve essere riacquistato in fretta e furia».

Il ritorno di Gigi Farioli

Polemiche a parte, il consiglio di mercoledì è stato un momento importante anche per il ritorno di Gigi Farioli, il due volte sindaco che sta ancora attraversando un momento difficile dal punto di vista della salute e che è stato riabbracciato da tutti i presenti: «Vi ringrazio per l’estremo affetto e rispetto che mi avete riservato in questi mesi» – ha detto il consigliere del gruppo Popolo Riforme e Libertà che poi non ha mancato di far conoscere la propria visione sia sul punto dedicato ad Agesp che a quello sulla piscina Manara.

La gara di handbike che ha fatto arrabbiare i commercianti

Infine c’è da annotare l’intervento del consigliere di maggioranza Matteo Sabba che, da commerciante, ha voluto esprimere il proprio disagio e quello di molti suoi colleghi del centro per la vicenda della Tre Valli Varesine handbike: «In molti quel giorno si sono ritrovati il centro cittadino vuoto per via della chiusura delle strade. Non è una polemica nei confronti della manifestazione in sè, che è senza dubbio lodevole e importante sia dal punto di vista sportivo che sociale, ma nei confronti di una mancanza di coordinamento tra assessorati che avrebbe potuto dare maggiore risalto all’evento sportivo e portare più gente davanti alle vetrine dei negozi. Come sapete il commercio al dettaglio soffre da diversi anni una crisi importante e sarebbe bello che la prossima volta si riuscisse a collaborare meglio».