Il sindaco di Samarate ha già pronta la giunta

A soli quattro giorni dalle elezioni Alessandro Ferrazzi ha già pronta la sua giunta per governare Samarate.

Cinque nomi in parte già prevedibili ma che il sindaco – eletto con una alleanza tra centro sinistra civiche e movimento cinque stelle – ha voluto per prudenza tenere riservate fino al giorno delle elezioni.

E dunque ecco la squadra: Cristiana Zocchi sarà la delegata a istruzione, servizi educativi e giovanile.

Rino Rigato si occuperà di bilancio e tributi, ruolo già ricoperto quindici e più anni fa con Vittorio Solanti.

Cinzia Castiglioni sarà la delegata ai servizi sociali ma ricoprirà anche l’incarico di vicesindaco.

Alessio Sozzi sarà assessore a sport, polizia locale e sicurezza. Alessandra

Alessandra Cariglino infine sarà assessora ai lavori pubblici, manutenzione edifici comunali e della edilizia residenziale pubblico.

Il sindaco tiene per sé delle deleghe pesanti: urbanistica, cultura, innovazione tecnologica ed ecologia, “miei interessi da sempre, come testimonia il mio curriculum, che ho voluto tenere in capo a me anche se poi ci sarà qualche consigliere delegato che mi aiuterà“.

Da un punto di vista politico il PD ottiene due “caselle” (Rigato e Zocchi), Città Viva una (Castiglioni), così come un assessore a festa prendono Samarate al Centro e M5S (Cariglino e Sozzi).

E Samarate Insieme?

Come da ‘rumors’ la civica di Alessandro Cenci ha optato per stare fuori dalla squadra ma con una delega consiliare ad hoc: stando in consiglio Cenci avrà la delega consiliare manutenzione edifici scolastici e decoro.

“Alcuni nomi li avevamo già pronti ma volevo avere la piena conferma delle persone coinvolte , che fossero consapevoli in pieno dell’impegno” ha commentato Ferrazzi.

Il primo consiglio comunale è già fissato all’11 luglio, “lo riportiamo a palazzo municipale, nell’atrio o sul piazzale se ci sarà bel tempo”. In attesa di riportarlo in sala Pozzi, come anticipato in campagna elettorale.