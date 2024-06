Il varesino Paolo Vanoli riporta il Venezia in Serie A

(Foto Facebook – Venezia FC)

La promozione diretta in Serie A era svanita all’ultima giornata, con il Como che ha festeggiato la promozione con il secondo posto, dopo il Parma capolista, e il Venezia relegato ai playoff. La formazione lagunare nella post season ha però fatto valere la propria caratura, confermandosi la terza forza della Cadetteria 2023-2024 e ritornando così nella massima serie italiana dopo la retrocessione nel 2022. Nella doppia finale playoff, dopo lo 0-0 della gara dell’andata a Cremona, il Venezia ha vinto 1-0 la gara di ritorno allo stadio “Penzo” grazie alla rete del danese Gytkjaer.

E a guidare la squadra della Laguna in Serie A è un varesino: Paolo Vanoli. L’allenatore nato nella Città Giardino nel 1972 ha dapprima risollevato la squadra nella passata stagione dopo un inizio complicato e quest’anno l’ha condotta sempre nelle zone alte della classifica. I playoff sono stati la sublimazione del percorso fatto, con una vittoria che conferma l’ottimo lavoro svolto dal varesino.

E, dopo i giusti festeggiamenti, chissà quale sarà ora il futuro di Vanoli. Quasi sicuramente la prossima stagione lo vedrà impegnato per la prima volta in Serie A, ma voci di mercato lo vogliono lontano da Venezia, direzione Torino. Ora è troppo presto per questi discorsi, e solo nelle prossime settimane si vedrà se il futuro sarà a tinte arancioneroveri o granata.