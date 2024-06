Imprenditore e benefattore di Castellanza. Chi è Gino Ballestra, nuova cavaliere della Repubblica

In occasione della cerimonia del 2 giugno a Varese, sono state consegnate le Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a persone residenti nella provincia.

Questi riconoscimenti, assegnati dal Presidente della Repubblica, premiano cittadini che si sono distinti per benemerenze verso la Nazione nei campi delle scienze, lettere, arti, economia, pubbliche cariche, attività sociali, filantropiche e umanitarie, oltre che per lunghi e significativi servizi nelle carriere civili e militari.

L’Amministrazione Comunale di Castellanza è orgogliosa di annunciare che anche un nostro concittadino, Gino Ballestra, ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento dalle mani del Prefetto.

Motivazioni dell’onorificenza

Cavaliere Geom. Gino Michele Ballestra, nato a Mombercelli (AT) e residente a Castellanza, dopo aver conseguito il Diploma di Geometra e maturato un’esperienza lavorativa a Torino, ha fondato a Castellanza la sua prima società commerciale di vendita all’ingrosso nel settore dell’abbigliamento. Successivamente, ha ampliato le sue attività con una società di produzione tessile, con la principale unità produttiva a Carpi (MO) e varie piccole unità affidate a terzi nelle province di Rovigo e Ferrara, impiegando complessivamente oltre 130 dipendenti.

Nel 2006, Gino Ballestra è entrato a far parte del “Lions Club Castellanza Malpensa”, ricoprendo successivamente anche la carica di Presidente. Grazie alla sua iniziativa, il Club ha collaborato con il “Lions Club Valle Olona” per acquistare un “Autorifrattometro”, successivamente donato alla “Fondazione Raimondi” di Gorla Maggiore. Questo strumento è particolarmente utile per le indagini sulla vista e negli screening di prevenzione primaria dell’ambliopia nell’infanzia. Il progetto, inizialmente applicato in otto Comuni, è stato esteso a tutti i Club Lions del “Distretto 108Ib1”, del quale Ballestra è stato Governatore nell’anno lionistico 2021/2022. Inoltre, ha ricevuto otto “Melvin Jones Fellow”, tra le più prestigiose onorificenze concesse dai Lions Club.

Questa onorificenza rappresenta un importante riconoscimento per il contributo significativo di Gino Ballestra alla comunità di Castellanza e al di là di essa, nel campo imprenditoriale e sociale.