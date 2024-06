Inaugurata a Violandia la panchina celeste che ricorda le vittime del disastro aereo di Linate

Inaugurata oggi la panchina celeste che ricorda le vittime dell’incidente aereo di Linate nel quale morirono 118 persone. A 23 anni da quel tragico evento, uno dei peggiori della storia dell’aeronautica civile in Italia, il Museo del Volo ha voluto dedicare un luogo al ricordo di quel momento insieme al Comitato 8 Ottobre per non Dimenticare, da sempre attivo nel mantenere vivo il ricordo di questa tragedia.

L’associazione ha collaborato strettamente con gli studenti dell’IIS J.C. Maxwell e con Volandia alla realizzazione di questo progetto, che si inserisce in un più ampio contesto di iniziative commemorative.

All’evento sono intervenuti Luciano Azzimonti, vicepresidente di Volandia, Adele Scarani, presidente del Comitato 8 Ottobre per non Dimenticare, e Franco Tornaghi, dirigente scolastico dell’istituto.

Il disastro aereo avvenne l’8 ottobre 2001 quando, a causa della nebbia e di strumentazioni non funzionanti, un piccolo aereo entrò in collisione con un MD-87 di linea della compagnia aerea Scandinavian Airlines che stava decollando come regolarmente previsto.