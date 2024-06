Incidente in un capannone abbandonato a Induno Olona. Sedicenne precipita dal tetto, è grave

Un grave incidente in un capannone in disuso a Induno Olona si è verificato oggi, sabato. Un ragazzo di 16 anni, per cause ancora da chiarire, è caduto dal tetto dell’edificio industriale alto circa 15 metri.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, attorno alle 17. Sul posto sono arrivati i soccorsi con ambulanza, automedica, vigili del fuoco e i carabinieri di Arcisate. Il 16enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale a Varese in codice rosso.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti il ragazzo sarebbe entrato nello stabile con alcuni amici, probabilmente per gioco, e si è ritrovato sul tetto che avrebbe ceduto facendolo precipitare. Sul posto è arrivato anche il vicesindaco di Induno Olona.