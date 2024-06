Incidente nel Lecchese: il motociclista ferito trasportato al Circolo di Varese

Sbalzato per 10 metri dalla moto finisce a terra con le ossa rotte e viene trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese. L’uomo è finito al Circolo verso le 15.30 dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto alle 13.30 lungo la statale 36 direzione Sud in provincia di Lecco nei pressi della “Galleria Chiaro“.

Il ferito, 71 anni, è stato soccorso da ambulanza e automedica e poi trasportato a bordo dell’elicottero sanitario del Sant’Anna di Como al presidio ospedaliero varesino in codice rosso.

Sul posto anche la Polstrada. Secondo i soccorritori la dinamica riferita riguarderebbe uno scontro auto/moto con motociclista sbalzato a circa 10 metri a seguito dell’impatto.

Sempre fonti sanitarie parlano di trauma torace, addome, bacino e arto inferiore.