Insieme per Castiglione: “Basta con attacchi offensivi per coprire una mancanza di idee, visione e progetti”

La campagna elettorale di Castiglione Olona finisce col botto. O meglio con la lista di Giancarlo Frigeri che sbotta su Facebook con un duro post in cui dice “basta!”.

Al termine di settimane in cui non sono mancate tensioni sotterranee tra i due principali contendenti – la lista Castiglione Civica di Cristian Frigeri e quella del sindaco uscente Frigeri – sui social della lista “Insieme per Castiglione” è stato pubblicato un duro comunicato in cui si chiede di mettere fine “ad attacchi diffamatori e offensivi, mirati a coprire una mancanza di idee, visione e progetti”. Niente nomi e cognomi, ma il messaggio è abbastanza chiaro.

«Abbiamo svolto fino ad oggi la nostra campagna elettorale nel rispetto delle idee e delle persone, parlando sempre e solo dei nostri progetti, di quelli realizzati e di quelli che vogliamo attuare – spiega nel post la lista Insieme per Castiglione – Poche settimane fa avevamo segnalato la volontà di abbassare i toni e di non improntare una campagna elettorale solo sull’odio, oggi però siamo andati addirittura oltre ritrovandoci di fronte a messaggi diffamatori nei confronti di alcuni membri della nostra lista. Candidati di altre liste che inviano in chat private dei nostri cittadini maldicenze e accuse pesanti nei confronti dei nostri candidati solo per ricevere maggiori consensi».

E la cosa potrebbe non finire qui: «Ovviamente le persone coinvolte si stanno già muovendo nelle sedi opportune perché tutto questo non passi inosservato. Fare politica è una cosa, diffamare un’altra».

L’invito dei sostenitori di Frigeri è a rientrare nei binari di un confronto leale e corretto: «Questi atteggiamenti sicuramente non hanno disgustato solo noi ma anche tutta la comunità e i cittadini, perché ricordiamoci che tutti noi viviamo ogni giorno il nostro paese e ci conosciamo tutti. Possiamo e dobbiamo avere idee diverse che abbiano però sempre un unico obiettivo ovvero il bene del nostro territorio. Giocare sulle falsità per promuovere una propria idea di cambiamento non è sicuramente la strada da percorrere e confidiamo nel buon senso dei nostri cittadini che sapranno sicuramente scegliere e decidere con la propria testa senza farsi condizionare da attacchi falsi e diffamatori. Noi andiamo avanti come abbiamo fatto in questi cinque anni senza parlar male di nessuno ma lavorando per tutti».