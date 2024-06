Isolino Virginia: un voto per la foto di Andrea Ganugi

L’Isolino Virginia, situato nel cuore del Lago di Varese, rappresenta uno dei tesori nascosti del nostro patrimonio culturale e naturale. Quest’isola è rinomata non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma soprattutto per il suo significato storico e archeologico. Protetto dall’UNESCO, l’isola è famosa per i suoi antichi insediamenti palafitticoli, risalenti all’età del Bronzo, che offrono una finestra unica sul passato preistorico dell’Europa.

Recentemente, Andrea Ganugi ha avuto l’opportunità di catturare la magia di questo luogo in una fotografia che partecipa a un concorso fotografico. Questa immagine cerca di trasmettere l’essenza unica dell’isola, combinando la sua importanza storica con la sua straordinaria bellezza naturale.

“Se desiderate supportare questa visione – afferma il fotografo – e contribuire a far conoscere l’Isolino Virginia al mondo, vi invito a votare la mia foto. Potete farlo seguendo questo link: Vota la mia foto.

Ogni voto non è solo un riconoscimento del mio lavoro fotografico, ma anche un omaggio a questo straordinario sito, affinché possa continuare a essere preservato e apprezzato dalle generazioni future. Grazie per il vostro sostegno”!