Ivan Vargiu è il nuovo sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca. Il 42enne, candidato con la lista “Futuro”, ha trionfato in tre seggi (Armio, Campagnano e nel seggio 1 di Maccagno) su cinque (Pino e seggio 2 di Maccagno), ottenendo 782 voti totali, contro i 710 raccolti da Davide Compagnoni, di “Idea Comune”.

«È stata una grande vittoria per noi, frutto di un progetto iniziato due anni fa. Ora vogliamo proseguire con le idee che abbiamo messo nel nostro programma. Abbiamo vinto tutti insieme e questo sarà il nostro motto e il nostro metodo di lavoro. Ringrazio tutti gli elettori perché questo risultato premia tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. Dopo la proclamazione, ci concentreremo sui temi più importanti per noi, come il rilancio turistico del nostro territorio, con particolare attenzione ai problemi della valle e di Pino», ha commentato il neo sindaco.

Preferenze della lista vincente, “Futuro”: Patrizia Villani (61), Gianfranco Marinello (49), Andrea Sbernini (46), Fabiola Ussia (37), Boris Ploy Trisolini (30), Marco Pietro Zanini (29), Eva Cacioppo (28), Sara Irene Siddu (28), Christian Antonio Carlin (15), Enrico Bassani (13).

Preferenze della lista “Idea Comune”: Claudio Tommasina (76), Antonello Cappai (48), Massimo Colosio (47), Marina Perozzi (47), Cristian Piazza (47), Carlo Arrighi Bonini (45), Marco Mombelli (31), Martina Carraro (30), Wilmer Cane (26, Carlo Catoia (19).