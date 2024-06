“La Città Ideale”, Opera in musica alla Rocca di Arona

Mercoledì 26 giugno 2024 alle 20, nel suggestivo Parco della Rocca Borromea di Arona, si svolgerà lo spettacolo La Città Ideale – Opera in Musica, realizzato in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala. Frutto di un percorso artistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Arona, vincitore del Bando SIAE Per chi crea 2023, La Città Ideale è un viaggio immaginario che attraversa la storia della Musica, dell’Arte e della Letteratura, esplorando e riflettendo sul tema della città ideale dai tempi antichi fino ai giorni nostri. Sul palcoscenico, insieme agli studenti e ai docenti dell’Istituto, si esibiranno anche le Corali Anemone di Ispra, San Giorgio di Mercurago, l’orchestra Jamm del JRC di Ispra e numerosi straordinari professionisti, strumentisti e cantanti. L’anima del progetto è il maestro Marino Mora. Quest’ultimo, guidato dalla sua fervida ispirazione e con saggezza compositiva, è riuscito a coinvolgere diversi gruppi musicali del territorio e con grande professionalità ha saputo costruire l’intero percorso artistico.

Durante le fasi di preparazione ha dimostrato anche una profonda sensibilità umana, riuscendo a far risaltare significativi messaggi in ogni tappa dello spettacolo. Dorelia Simona Lipsa, presidente del coro Anemone di Ispra, ha espresso il suo apprezzamento dichiarando: “Sono rimasta profondamente colpita dalla capacità del maestro Mora di coinvolgere partecipanti di ogni età, dai bambini in età scolare agli adulti. Questo progetto rafforza il concetto della musica come linguaggio universale e aggregante, capace di unire le persone oltre le barriere culturali e generazionali. La passione e l’abilità del maestro Mora non solo hanno reso possibile questa collaborazione ma hanno evidenziato come la musica possa essere un potente strumento di coesione socio-culturale e di crescita personale. Siamo orgogliosi di far parte di un progetto che celebra tali valori”. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. In allegato la locandina dell’evento.