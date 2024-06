Lo scorso venerdì 31 maggio, la classe 1974 di Fagnano Olona si è riunita per celebrare il 50° anniversario della leva. L’evento ha avuto inizio con una cerimonia commemorativa presso la Parrocchia San Giovanni di Bergoro, dove è stata celebrata da Padre Lorenzo Gilardi, sacerdote gesuita dell’aloisianum di Gallarate, una Santa Messa in onore dei coscritti defunti, ricordando in particolare Tiziano Speranza, Stefano Landoni, Marco Fontana e Luca Cazzaro. Successivamente, i partecipanti si sono radunati presso il Castello Sforzesco di Fagnano per una foto commemorativa.

Galleria fotografica La Classe 1974 di Fagnano Olona festeggia il 50° anniversario della leva 4 di 5

La festa è proseguita in una location vicina, dove i coscritti hanno potuto trascorrere il resto della serata in compagnia, rievocando ricordi e aneddoti del passato.

La festa della leva del 1974 è ormai un evento consolidato, reso possibile anche grazie all’iniziativa di Massimiliano Moretti e Jonathan Zoni che, nel 1993/94, riuscirono a ottenere dall’ufficio anagrafe di Fagnano Olona l’elenco dei nati nel 1974. Un’impresa impensabile oggi, ma che all’epoca permise di creare una lista di contatti. Questo elenco è stato successivamente recuperato, permettendo l’organizzazione della festa per il 40° anniversario, a cui parteciparono oltre 60 coscritti.

Grazie a questa tradizione, la classe 1974 continua a mantenere vivo il legame tra i suoi membri, celebrando insieme le tappe importanti della loro storia comune.