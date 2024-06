La coalizione di Paola Cassina: “Damiani e Cannito non adatti a fare il sindaco di Malnate. Lasciamo libertà di voto ai nostri elettori”

La coalizione che ha supportato la candidatura di Paola Cassina a Malnate, ha diffuso un comunicato in vista del ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno.

In vista del ballottaggio imminente, desideriamo analizzare i due candidati rimasti in lizza, Nadia Cannito e Sandro Damiani. A livello personale, non riteniamo che nessuno dei due sia adatto a ricoprire la carica di sindaco. Per questo motivo, abbiamo sostenuto convintamente Paola Cassina, che, pur non essendo arrivata al ballottaggio, è stata comunque il candidato più apprezzato in termini di preferenze personali.

A livello di squadra, Nadia Cannito si distingue per una migliore organizzazione e struttura, mentre Sandro Damiani può contare su un entourage familiare che potrebbe risultare eccessivamente influente.

Analizzando i programmi elettorali dei due candidati, nessuno dei due risulta pienamente condivisibile. Il programma di sinistra di Nadia Cannito è caratterizzato da una concezione del sociale ormai superata, mentre il programma di Sandro Damiani, focalizzato solo sul polo scolastico/sportivo, non appare sostenibile a lungo termine. Inoltre, le sue recenti dichiarazioni sul polo civico evidenziano una scarsa conoscenza dell’argomento.

Per questi motivi non abbiamo trovato una convergenza di intenti e di conseguenza lasciamo libero il nostro elettorato, esortando tutti a recarsi alle urne. Ricordiamo che, quando non si prende una decisione, qualcun altro lo farà al posto nostro, e non è giusto lamentarsi in seguito. Se qualcuno ha dei dubbi, la nostra squadra è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Confidiamo nella partecipazione attiva e consapevole di ogni cittadino per una scelta responsabile.