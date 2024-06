La coppa del mondo di softball sul “diamante” di Tradate

Un “Hornets Field” tirato a lucido ha ospitato un evento di portata mondiale. Sabato 1 giugno è stata presentato sul diamante di Tradate, casa della attivissima società di baseball e softball Hornets, il trofeo che premierà la nazione vincitrice del campionato del mondo assoluto di softball.

La tappa tradatese fa parte di un tour promozionale che ha visto la coppa sostare di volta in volta in tutti i principali diamanti lombardi per approdare poi in terra friulana, dove si svolgerà la fase finale del mondiale dal 15 al 20 luglio a Castions di Strada (Udine).

In campo si sfideranno le otto migliori nazionali al mondo tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, Porto Rico e naturalmente Italia. La splendida coppa, interamente realizzata in Italia, è stata accolta dalle autorità comunali tradatesi in particolare dal vice sindaco Accordino e dall’assessore allo sport Martegani, alla presenza dei vertici regionali della Federazione Italiana Gioco Baseball: Jean Zucca, Maurizio Bizzozero e Antonio Minotti.

Gli Hornets, rappresentati dai membri del CdA, Andrea Cannizzaro, Alberto Albini, Nadia Mauri e Alberto Berlusconi hanno colto l’occasione per presentare la loro intensa attività che spazia dalle giovanili di baseball e softball, fino alla squadra senior amatoriale per arrivare, in collaborazione con altre società, alla serie C baseball.

Momento di gloria anche per il nostro atleta Andrea Albini che è in lizza per un posto in nazionale in vista degli europei di Baseball 5.

Pur tra mille difficoltà ma spinti da una inesauribile passione gli Hornets continuano la loro intensa attività per diffondere nel nostro territorio lo sport del baseball e del softball portando una ventata di novità nel panorama sportivo tradatese.

Gli Hornets vantano tra le loro fila quattro tecnici di base e tre arbitri federali ma la loro vera forza è la capacità di affrontare con sereno entusiasmo ogni ostacolo incontrato nella gestione della società

Al termine della presentazione via libera alle due gare previste, la partita di campionato under 12 Hornets Tradate – Athletics Novara e alla amichevole di softball che ha visto scendere in diamante gli Hornets StoneAge che hanno affrontato i Bulls Rescaldina. A chiudere in bellezza l’eccezionale giornata il concerto della cover band Supremuse.