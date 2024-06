La festa delle cascine di San Giorgio fa 40 anni: due weekend di divertimento a Sesto Calende

Doppio weekend di musica, cucina e tradizione a Sesto Calende, dove torna la storica Festa delle Cascine di San Giorgio con una nuova edizione che promette di celebrare lo storico rione di Sesto Calende.

Organizzata dall’Associazione San Giorgio, la festa si terrà nei due weekend del 21-22-23 giugno e del 28-29-30 giugno 2024.

Giunta al suo quarantesimo anniversario, la Festa delle Cascine San Giorgio mantiene la sua formula vincente: sei serate di festa con buona musica e ottima cucina. Ogni venerdì, sabato e domenica sera, i partecipanti potranno gustare piatti della tradizione lombarda a prezzi accessibili, tra cui fritto misto, grigliate di carne, salamelle, stinco, trippa, stufato d’asino e costata di cavallo.

«Come diceva Manzoni, qui si mangia meglio che in un ristorante! – affermano i portavoce dell’associazione – L’anno scorso abbiamo avuto il celebre Chef Giorgio Locatelli come ospite e quest’anno confidiamo in un suo ritorno. L’obiettivo a lungo termine è far sì che l’area delle feste di San Giorgio non sia viva solo due weekend all’anno ma che possa offrire attività e servizi sette giorni su sette».

L’associazione, composta da 14 membri oltre a numerosi altri volontari, è determinata a far rivivere lo spirito della festa. Tra questi sono molti i giovani che contribuiranno a servire ai tavoli, garantendo un servizio caloroso e accogliente. Il programma musicale di quest’anno prevede un mix di musica da balera e moderna, pensata per coinvolgere tutte le generazioni e rendere omaggio alle serate danzanti che hanno fatto la storia della festa.