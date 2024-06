La Fondazione Protasoni di Ferno in aiuto dell’Asst Valle Olona: camere gratis ai sanitari che vengono a lavorare

La Fondazione Chicca Protasoni onlus di Ferno in aiuto dell’Asst Valle Olona nella ricerca del personale. La Fondazione, diretta come previsto dallo Statuto dal Sindaco subentrata alla fondatrice dopo la sua scomparsa, ha deciso di destinare una parte della struttura di via Roma 14 ad ospitare medici e infermieri che vanno a lavorare negli ospedali dell’azienda di Busto Arsizio. Due camere sono già state assegnate alle prime due dottoresse, una pediatria e una ginecologa, entrambe ucraine, che andranno a rinforzare il personale dell’ospedale di Gallarate.

Lo stabile è diviso in due ali su cui c’è il mandato di destinazione a scopi sociali: « Abbiamo pensato di mettere a disposizione 10 posti al personale sanitario che viene a lavorare alla Valle Olona – ha spiegato il sindaco Foti – mentre la seconda la servirà a ospitare persone con disabilità. In questo modo ci mettiamo a disposizione per contribuire a rendere attrattivi i nostri ospedali di riferimento».

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 giugno, l’assessore al Welfare regionale Guido Bertolaso è venuto in visita per conoscere un modello vincente che vorrebbe veder replicato anche in altre aree in difficoltà dal punto di vista dell’attrattività del personale: « Sappiamo che la carenza di medici e soprattutto di infermieri penalizza il lavoro dei nostri ospedali – ha commentato Bertolaso – non è un problema solo nostro, ma la mobilità di questi professionisti è legata a offerte economiche decisamente più vantaggiose che arrivano da realtà straniere. Con soluzioni come quella di Ferno è possibile aumentare l’attrattività dei nostri ospedali. La Valle Olona potrà mettere sul piatto un benefit di grande valore».

La struttura si trova nel centro di Fermo a poca distanza dalla stazione che permette al personale di muoversi agilmente. Ad accogliere l’assessore anche la direttrice della Valle Olona Daniela Bianchi che ha definito questa offerta un asso nella manica da giocare nei diversi bandi aperti per trovare personale.