La lunga notte di Isabella Tovaglieri, la rielezione al Parlamento Europeo ad un passo

Le possibilità di essere eletta di nuovo al parlamento europeo di Isabella Tovaglieri sono buone ma per l’ufficialità bisognerà attendere i risultati finali.

L’europarlamentare leghista di Busto Arsizio ha ottenuto quasi 40 mila preferenze, oltre 7 mila in più rispetto a 5 anni fa: “Sono felicissima di questo risultato che davvero mi aspettavo visto l’andamento generale” – ha commentato questa mattina dopo una notte in bianco a seguire lo spoglio delle schede.

Un testa a testa con Angelo Ciocca, suo compagno di partito, logorante ma terminato con il sorpasso arrivato in piena notte e un terzo posto di lista che le assicura una possibile rielezione. Davanti a lei solo l’inarrivabile generale Vannacci e Silvia Sardone.

Per sapere come andrà dipenderà dalle scelte di Vannacci che dovrà optare per l’elezione in uno dei collegi in cui si è presentato, e da quanti eurodeputati il suo partito potrà far eleggere in base al sistema di calcolo dei resti: “Una cosa è certa. Andrò a dormire quando saprò se sarò eletta o no. Intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno votato”.