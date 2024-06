La maestra Marina va in pensione, festa di fine anno speciale per la scuola primaria Sant’Agostino di Casciago

Festa di fine anno speciale alla scuola primaria Sant’Agostino di Casciago. Nella splendida cornice della storica Villa Valerio, venerdì 31 maggio alunni, insegnanti e genitori si sono trovati per un pomeriggio conclusivo dei progetti realizzati nel corso dell’anno.

Un momento di commozione ha coinvolto tutti i presenti nel saluto alla maestra Marina Zanetti che, dopo 30 anni trascorsi nelle aule di Casciago, inizia la sua nuova vita da felice pensionata: a lei vanno i più cari auguri di meritati giorni sereni.

Tra le varie iniziative proposte, il progetto musica con il CFM Gavirate: i bambini delle classi 1^, 2^ e 3^, hanno svolto insieme all’insegnante Roberta Canziani una lezione sul canto, sui ritmi e la coordinazione; le alunne e gli alunni classe 4^ si sono esibiti in un concerto per clarinetto, flauto traverso, sax, tromba e percussioni sotto la direzione del maestro Fabrizio Tallachini; gli alunni di classe 5^, invece, hanno messo in scena una performance di hip hop con la maestra Loredana Chiera.

A seguire sono stati fatti giochi in palestra sotto la sapiente guida delle insegnanti di educazione motoria e dell’esperto di “Sport attiva Kids” (https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/kids/il-progetto.html).

L’esibizione si è conclusa con il canto di tutti gli alunni e delle maestre “Casa mia” di Ghali.

La serata è continuata con la cena organizzata dall’associazione genitori che se ne occupa con particolare cura e passione: l’ottima squadra ha preparato ottimi panini per oltre 200 persone che si sono intrattenute fino a tarda sera. Il prossimo appuntamento è per il 12 settembre, primo giorno di scuola.