La ricca estate di Lugano tra grande musica, artisti di strada e voglia di vacanza

È davvero molto intenso il programma dell’estate di Lugano con tanti eventi dedicati soprattutto alla musica dal vivo. In calendario tante occasioni per il tempo libero di qualità dai festival musicali, agli appuntamenti sportivi, dalle esposizioni, alle attività dedicate ai bambini, fino alle proiezioni sotto le stelle. Lugano in questo periodo dell’anno diventa inoltre “marittima”, come l’ormai noto luogo di ritrovo alla foce del Cassarate, e attraverso i lidi e le piscine, i pedalò e le altre attività legate all’acqua, ci si potrà rilassare e godere del bel tempo sulle sponde del lago in uno stupendo quadro naturale.

Il maxischermo per gli Europei

Guardando ai vari appuntamenti in programma, dal 14 giugno al 14 luglio, per tutti i tifosi verranno proiettate in Piazza Manzoni su maxischermo le partite del Campionato europeo di calcio.

Le Harley sfilano in città

Dal 5 al 7 luglio torneranno a scorazzare le motociclette del noto marchio, giunte al raduno Swiss Harley Days, per tre giorni di festa.

LongLake Festival porta artisti da tutto il mondo

Nel cuore dell’estate si terrà, dall’11 al 28 luglio, il Lugano LongLake Festival con un’offerta pensata per raggiungere ogni tipo di pubblico. Al suo interno riunisce le proposte di tre attesi appuntamenti quali Estival Jazz, Blues to Bop e Lugano Buskers, oltre che numerosi altri eventi tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, attività per i più piccoli e proposte di ballo. La sua line-up musicale porterà a Lugano la grande musica con nomi quali Ludovico Einaudi, Diodato, Alex Britti, Tom Walker, Gary Clark Jr., Alborosie & Shengen Clan, Fantastic Negrito, D.K. Harrell, Cory Henry e tanti altri.

Blues to Bop 2024

Blues to Bop è lieto di annunciare la straordinaria line-up internazionale che travolgerà Lugano dal 18 al 21 luglio con la sua energia contagiosa. La 34esima edizione di questo storico festival si inserirà quest’anno per la prima volta nel contesto di Lugano LongLake Festival, offrendo quattro giorni di musica coinvolgente e incontri di approfondimento culturale con gli artisti, il tutto ad ingresso gratuito. Blues to Bop è parte integrante di Lugano LongLake Festival, il Summer City Festival che si terrà a Lugano dall’11 al 28 luglio 2024. Con un’accurata selezione di musicisti internazionali, Blues to Bop offrirà dal 18 al 21 luglio un viaggio musicale per celebrare l’universalità del blues, inteso come elemento di unione e di valorizzazione di culture diverse attraverso la musica. In questa edizione, l’evoluzione del festival è ancora più evidente con diverse novità sia per le location che ospiteranno le performance sia per le nuove collaborazioni a livello artistico. Ecco svelata la line-up degli ospiti internazionali che si esibiranno sui palchi delle piazze cittadine, attraversando tutti i registri del genere blues: Alex Britti, Boney Fields, D.K. Harrell, Dan Mudd feat. Bearbeat, Delta Groove Band, Emmanuel Pi Djob Feelin’s 9 & The Soul Sisters of Gospel, Fantastic Negrito, Francesco Garolfi Trio, Ginger Brew, Sisters and Brothers Choir Ensemble, Soul Sisters of Gospel, Jimetta Rose & The Voices of Creation, Jontavious Willis, Karima & Alberto Marsico, Lakeetra Knowles & Music Train Band, Lucy Woodward, Manu Hartmann Band, Matojeni, Umberto Porcaro Band.

Lugano Buskers 2024

Dal 24 al 28 luglio torna la nuova edizione di Lugano Buskers, che rende omaggio alle prestazioni artistiche di strada, sotto il segno della “Vulcano Edition”. Seppur essenziali nei mezzi, le performance saranno intense e si scateneranno nei generi più svariati: concerti, teatro, cabaret, marionette, acrobazie aeree e installazioni estemporanee. Lugano Buskers è parte integrante di Lugano LongLake Festival, il Summer City Festival che si terrà a Lugano dall’11 al 28 luglio 2024.

Estival Jazz 2024: Ritmi Coinvolgenti in Piazza della Riforma

Dall’11 al 14 luglio torna Estival Jazz, che infiammerà Piazza della Riforma con artisti di richiamo internazionale. La line-up ufficiale del Festival ospiterà grandi nomi: Tom Walker, Gary Clark Jr., Cory Henry, Bokanté, Gil Evans Remembered e Hiromi’s Sonicwonder. Accanto a questi ospiti, sui palchi allestiti presso il Parco Ciani, si esibiranno diversi artisti svizzeri: Naïma, NNAVY, Nolan Quinn Quintet, Miss C-Line, SMUM 5tet, Chelan, Duo Joanina, Sons do Brasil – Ensemble Curumins.

Estival Jazz è parte integrante di Lugano LongLake Festival, il Summer City Festival che si terrà a Lugano dall’11 al 28 luglio 2024. La 44a edizione di Estival Jazz tornerà a far vibrare Piazza della Riforma con i suoi ritmi coinvolgenti e una selezione di artisti internazionali che si esibiranno a Lugano tra l’11 e il 14 luglio. Come lo scorso anno, la grande kermesse musicale – ideata da Jacky Marti e Andreas Wyden – è curata dallo storico cofondatore Jacky Marti e da Filippo Corbella, direttore artistico della Divisione eventi e congressi della Città di Lugano.

A dare il via a Estival Jazz, giovedì 11 luglio, sarà il cantautore italiano Diodato in un concerto intimo al Parco Ciani (l’unico concerto a pagamento – prevendite: biglietteria.ch).

La Traversata e gli altri appuntamenti in città

I mesi di agosto e settembre saranno caratterizzati da svariate proposte fra cui ricordiamo i festeggiamenti per la Festa Nazionale del 1° agosto, il concerto dei The Vad Vuc, la Traversata del Lago di Lugano, il festival culturale Endorfine, le manifestazioni sportive di Sportissima e StraLugano, le proiezioni al Lido di Lugano di Coop Open Air Cinema e tanto altro.